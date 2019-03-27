Литовский суд приговорил экс-министра обороны СССР к 10 годам тюрьмы за военные преступления

27 марта, 2019, 11:17

В Литве Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова

Мышечная признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, сообщает Delfi.lt.

В частности, Язова обвиняли в том, что в конце 1990 года он создал организованную группу из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР.

Генпрокуратура Литвы просила для Язова пожизненное заключение. 94-летний Язов проживает в Москве.

Речь идет о событиях 13 января 1991 года, когда советские военные осуществили штурм телецентра в Вильнюсе. В результате в городе произошли столкновения между военными и сторонниками независимости Литвы, в результате которых погибли 14 человек, пострадали более тысячи.

Кроме того, бывший сотрудник КГБ СССР Михаил Головатов был приговорен к 12 годам заключения.

Обвинения в совершенной советской агрессии предъявлены 67-ми гражданам России, Беларуси и Украины, их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Большинство из них привлечены к суду заочно, перед судом предстали только два гражданина Российской Федерации.

Россия отказалась сотрудничать с Литве в расследовании этого дела и отклонил просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.