Леонид Кучма стал Почетным академиком Международной академии астронавтики

27 марта, 2019, 14:53

Международная академия астронавтики, членом которой является второй президент Украины Леонид Кучма, присвоил ему звание Почетного академика

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook .



"Ранг почетных членов присуждается очень редко. В течение последних 30 лет его получали только крайне выдающиеся члены Академии - такие, как Валентина Николаева-Терешкова, Нил Армстронг, Луи Де Бройль, Юрий Гагарин и Джон Гленн. Мы очень гордимся тем, что в знак признания многолетней преданности Академии эта честь выпала и вам ", - цитирует Олифер приветственные слова генерального секретаря Академии Жана-Мишеля Контана.

Олифер отмечает, что торжественная церемония состоялась в Париже 26 марта. Вместе Кучмой почетными академиками МАА стали второй человек на Луне Олдрин, участник разработки первого французского спутника астрофизик Жан Бламон и астронавт Жюли Пейет, которая сейчас является генерал-губернатором Канады.

"Сам Кучма подчеркнул, что считает награду признанием не его личных заслуг перед мировой космонавтики, а того вклада, который делала и делает в освоение космоса человечеством Украины", - отметила пресс-секретарь.



Олифер напомнила, что Кучма более 30 лет работал в космической отрасли - в КБ "Южное" (первым заместителем генерального конструктора которого стал в 1982 году) и производственном объединении "Южмаш" (генеральный директор в 1986-1992 годах). В годы пребывания Кучмы на посту президента Украины вошла в первую пятерку стран мира по количеству космических запусков. По его президентства Украина запустила свои первые спутники и получила первого астронавта Леонида Каденюка.