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Кто ответственен за дороги и где деньги на ремонт: в Украине заработал специальный портал


фото: ukravtodor
В Украине запустили портал, благодаря которому можно следить за финансированием строительства и ремонта дорог

Министерство инфраструктуры и офис эффективного регулирования (BRDO) совместно запустили сайт , где можно увидеть, как расходуются бюджетные деньги на ремонт дорог в различных областях, которые тендеры объявляются и тому подобное.

В частности, на новом портале можно найти информацию о нижеследующем:

  • Ремонт дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения.
  • Средства, потраченные на безопасность движения.
  • Тендеры, которые были объявлены и проведены в областях.
  • Деньги, которые фактически были потрачены заказчиками.

"Водители и общественность получают доступ к информации по каждой дороги на карте - что запланировано, сколько это стоит, кто проводит работы, кто отвечает за текущее состояние, возможность обратной связи. Бизнес получает информацию о планах строительства / ремонта дорог, заказчиков и тендеров ", - объясняют в BRDO.

Так, согласно данным организации, в 2018 году на украинские дороги потратили более 35 млрд грн. Однако большая часть дорог (около 95%) остается в неудовлетворительном состоянии. При этом 40% - требуют полного восстановления.

Каждый автомобилист с каждого литра топлива платит 0,21 евро акцизного сбора, отмечают в организации. Из них 0,16 евро направляются в Дорожный фонд, откуда 35% идут на местные дороги, 60% - на трассы государственного и международного значения, 5% - на финансирование безопасности движения.

На портале есть калькулятор, где водитель может посчитать, сколько сбора он заплатит, заправляя машину, и куда пойдут эти деньги.

Читайте также: Деньги есть - дорог нет. Почему местные власти не спешат с ремонтом дорог

  • Напомним, в конце июня Емельян обнародовал статистику по освоению средств. За полгода дорожной реформы Киев освоил 69% выделенных средств, Ивано-Франковская - 65%. Но большинство регионов освоили за это время меньше половины, десять областей не преодолели даже отметку 20%, а три области - и 10%. Черкасская за полгода вообще не смогла потратить ни копейки.

  • После замечания министра конце июля статистика несколько изменилась, но все еще удивляет. Топ-5 лучших областей по итогам июля Ивано-Франковская - 89%, Хмельницкая - 77%., Г. Киев - 77%, Винницкая - 69%, Черновицкая - 57%. Худшие результаты в Луганской - 13%, Закарпатской - 13%, Ровенской - 14%, Черкасской - 15% и Полтавской - 15% областях.

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