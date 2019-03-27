Кто ответственен за дороги и где деньги на ремонт: в Украине заработал специальный портал

27 марта, 2019, 11:45

В Украине запустили портал, благодаря которому можно следить за финансированием строительства и ремонта дорог

Министерство инфраструктуры и офис эффективного регулирования (BRDO) совместно запустили сайт , где можно увидеть, как расходуются бюджетные деньги на ремонт дорог в различных областях, которые тендеры объявляются и тому подобное.

В частности, на новом портале можно найти информацию о нижеследующем:

Ремонт дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения.

Средства, потраченные на безопасность движения.

Тендеры, которые были объявлены и проведены в областях.

Деньги, которые фактически были потрачены заказчиками.

"Водители и общественность получают доступ к информации по каждой дороги на карте - что запланировано, сколько это стоит, кто проводит работы, кто отвечает за текущее состояние, возможность обратной связи. Бизнес получает информацию о планах строительства / ремонта дорог, заказчиков и тендеров ", - объясняют в BRDO.

Так, согласно данным организации, в 2018 году на украинские дороги потратили более 35 млрд грн. Однако большая часть дорог (около 95%) остается в неудовлетворительном состоянии. При этом 40% - требуют полного восстановления.

Каждый автомобилист с каждого литра топлива платит 0,21 евро акцизного сбора, отмечают в организации. Из них 0,16 евро направляются в Дорожный фонд, откуда 35% идут на местные дороги, 60% - на трассы государственного и международного значения, 5% - на финансирование безопасности движения.

На портале есть калькулятор, где водитель может посчитать, сколько сбора он заплатит, заправляя машину, и куда пойдут эти деньги.

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