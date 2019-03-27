Кремль рассчитывает на проигрыш Порошенко, чтобы договориться с новым президентом, – эксперт
Об этом заявил политолог Владимир Цибулько в социальной сети Facebook.
"Сейчас уже стало очевидным, что Кремль хочет убрать Порошенко и договориться с новым президентом. Фактически им выгоден любой из рейтинговых кандидатов, кроме действующего главы государства.
Уже не первую неделю наблюдаю за истерикой в российской пропаганде, связанной с выборами в нашей стране. Редкий случай, когда и «оппозиционные» и «федеральные» сходятся в одном: наихудший вариант для Путина и Кремля – победа Петра Порошенко и еще пять лет его президентства", – считает политолог.
По его словам, с точки зрения российской пропаганды – это вполне логично.
"И в общем это вполне логично. Зеленский – неопытный политик, Путин легко обведет своего тезку вокруг пальца. Выражаясь языком питерских подворотен: "Разведет как лоха". Так что Зеленский-президент – удачный вариант. Кремлю такой подходит. Дальше – Тимошенко. История ее "непростых" отношений с Путиным очень длинная и всем известна. Так что они точно поладят, во всяком случае, в Кремле в это верят", – отметил эксперт.
В то же время, по его мнению, самый удобный кандидат для Москвы – это Юрий Бойко. А единственный неприемлемый – Порошенко.
"Бойко – это вообще миньон, который будет согласен во всем с Путиным и со рвением «отличницы» будет выполнять любую домашнюю работу, которую задаст Кремль. А вот сломать Порошенко Москве не удалось: пять лет он не идет на уступки и не хочет «договорняков». И получить еще на пять лет такого «несговорчивого» президента Москве очень не хочется. Вот они и спустили всех псов с цепи и бьют по Порошенко изо всех орудий", – подытожил Владимир Цибулько.
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