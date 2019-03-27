Космический телескоп "Хаббл" снял формирование мощного шторма на Нептуне
27 марта, 2019, 11:21
Орбитальный телескоп "Хаббл" впервые сфотографировал формирование мощного шторма на Нептуне - нового "Большого темного пятна"
Об этом пишет New Atlas.
Большое красное пятно Юпитера - самая буря в Солнечной системе, размер которой в несколько раз превышает размеры Земли. Но подобные бури формируются и на других газовых и ледяных гигантах. В 1989 году "Вояджер-2" заметил такое явление на Нептуне - оно получило название "Большая темное пятно".
Сейчас на планете формируется подобный шторм - он охватывает площадь около 11 тыс. км в длину и 5 тыс. км в ширину и находится в северном полушарии Нептуна. В ноябре 2018 астрономы с помощью камеры телескопа в течение 20 часов наблюдали, как Большая темное пятно дрейфует по полюсу, перемещаясь со скоростью 972 км / ч.
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