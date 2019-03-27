Кабмин принял решение, которое должно уменьшить уровень коррупции в экологической сфере

27 марта, 2019, 14:53

Кабинет министров Украины принял решение, которое совершенствует экологический контроль за балластными одами

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Принято решение, которое совершенствует экологический контроль. Мы приводим процедуры контроля сброса вод, содержащих загрязняющие вещества в соответствие с требованиями Таможенного кодекса. Это уменьшит уровень коррупции в экологической сфере ", - сообщили в МЭРТ.