Кабмин принял решение, которое должно уменьшить уровень коррупции в экологической сфере
27 марта, 2019, 14:53
Кабинет министров Украины принял решение, которое совершенствует экологический контроль за балластными одами
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
"Принято решение, которое совершенствует экологический контроль. Мы приводим процедуры контроля сброса вод, содержащих загрязняющие вещества в соответствие с требованиями Таможенного кодекса. Это уменьшит уровень коррупции в экологической сфере ", - сообщили в МЭРТ.
Принято решение, которое совершенствует экологический контроль. Мы приводим процедуры контроля сброса вод, содержащих загрязняющие вещества в соответствие с требованиями Таможенного кодекса. Это уменьшит уровень коррупции в экологической сфере. pic.twitter.com/hqlwVQdZl6- Минэкономразвития (@mineconomdev) March 27, 2019
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