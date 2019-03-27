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Huawei представила "умные" очки. Они выглядят, как обычные

На презентации смартфона P30 Pro Huawei представила "умные очки", созданные в сотрудничестве с корейским модным брендом Gentle Monster

Об этом пишет The Verge.

"Будущее уже здесь! Мы вместе с Gentle Monster приложили совместные усилия, чтобы поднять переносную электронику на новый уровень с очками Huawei x Gentle Monster"

Huawei позиционирует очки как замену наушникам - устройство позволит разговаривать по телефону, не вставляя ничего в уши. Для этого используют систему "костного динамика": звук будут передавать прямо в череп через оправу.

Очки лишены кнопок, поэтому для ответа на звонок нужно будет прикоснуться к оправе. В устройстве также нет камеры - таким образом Huawei хочет избежать любых споров о конфиденциальности. Устройство получило защиту от пыли и влаги IP67, заряжать его можно по беспроводному соединению через футляр или через USB-C. Цена пока не известна, хотя продажи начнутся уже в июне или июле 2019 года.

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