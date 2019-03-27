Huawei представила "умные" очки. Они выглядят, как обычные

27 марта, 2019, 18:00

На презентации смартфона P30 Pro Huawei представила "умные очки", созданные в сотрудничестве с корейским модным брендом Gentle Monster

Об этом пишет The Verge.

"Будущее уже здесь! Мы вместе с Gentle Monster приложили совместные усилия, чтобы поднять переносную электронику на новый уровень с очками Huawei x Gentle Monster"

Huawei позиционирует очки как замену наушникам - устройство позволит разговаривать по телефону, не вставляя ничего в уши. Для этого используют систему "костного динамика": звук будут передавать прямо в череп через оправу.

The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4 - Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 26 марта 2019 г.

Очки лишены кнопок, поэтому для ответа на звонок нужно будет прикоснуться к оправе. В устройстве также нет камеры - таким образом Huawei хочет избежать любых споров о конфиденциальности. Устройство получило защиту от пыли и влаги IP67, заряжать его можно по беспроводному соединению через футляр или через USB-C. Цена пока не известна, хотя продажи начнутся уже в июне или июле 2019 года.