Газа в хранилищах хватит даже, если снег пролежит до июня, - Нафтогаз
Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter .
Отмечается, что имеющихся запасов газа в ПХГ хватит до начала лета, если в Украине всю весну будет идти снег и будет холодно.
"Дежавю по-украински. Этого котика мы твиттилы прошлого года. И, как и год назад, запасов газа хватит (в ПХГ где 8,9 млрд куб.м), даже если снег пролежит до июня, но так уж хочется тепла", - написали в "Нафтогазе".
Дежавю по-украински. Этого котика мы твиттилы прошлого года. И, как и год назад, запасов газа хватит (в ПХГ где 8,9 млрд куб.м), даже если снег пролежит до июня, но так уж хочется тепла ... pic.twitter.com/wgElvy1XDY- Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) March 27, 2019
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .
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В "Газпроме" заявивлы, что НАК "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта, однако "Газпром" вернул деньги за отсутствия согласованной дополнительного соглашения к действующему контракту.
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