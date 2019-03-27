Газа в хранилищах хватит даже, если снег пролежит до июня, - Нафтогаз

27 марта, 2019, 10:33

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) составляют 8,9 млрд м куб.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter .

Отмечается, что имеющихся запасов газа в ПХГ хватит до начала лета, если в Украине всю весну будет идти снег и будет холодно.

"Дежавю по-украински. Этого котика мы твиттилы прошлого года. И, как и год назад, запасов газа хватит (в ПХГ где 8,9 млрд куб.м), даже если снег пролежит до июня, но так уж хочется тепла", - написали в "Нафтогазе".

Дежавю по-украински. Этого котика мы твиттилы прошлого года. И, как и год назад, запасов газа хватит (в ПХГ где 8,9 млрд куб.м), даже если снег пролежит до июня, но так уж хочется тепла ... pic.twitter.com/wgElvy1XDY - Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) March 27, 2019 Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .