Гайдай: То, что Бойко называет скидкой, на самом деле повышение цены на газ

27 марта, 2019, 20:23

Политолог Валентин Гайдай о переговорах Бойко и Медведчука в Москве

После заявлений Бойко о снижении тарифов, политолог Валентин Гайдай призвал политика внимательнее изучать матчасть. "Давайте разберемся, откуда у нас тарифы, которые мы имеем? Берем более-менее понятную себестоимость газа украинской добычи, которая составляет примерно 2000 гривен, добавляем туда проценты Нафтогаза, владельцев обл- и горгазов и получаем, как видим, чуть больше 300 долларов за тысячу кубометров. Как это возможно в цивилизованной стране, которая добывает ежегодно столько газа, сколько фактически достаточно, чтобы выйти на самообеспечение?", пишет он на своей странице в Фейсбук.

Далее, он сам отвечает на свой вопрос – это возможно, если в схеме участвует сам президент страны, имея на этом приличные дивиденды. "Так зачем сейчас президентская марионетка заявляет о возможном якобы снижении тарифов в случае получения власти? Да все просто. Юрий Анатольевич всеми доступными и возможными способами старается оправдать доверие Банковой и вернуть себе бразды энергетического могущества в Украине. А еще хоть немного повысить себе рейтинг, в надежде все еще вернуть благосклонность избирателя, который итак уже обнаружил связь Бойко с Порошенко и не готов доверить ни одному из этих кандидатов свой голос.Тем, более, когда на политической арене образовался уже более стабильный оппозиционный союз Вилкул-Мураев, которому Юго-Восточный электорат доверяет в разы больше, чем газовому аферисту Бойко. Ведь именно из-за последнего мы фактически стоим на пороге газового майдана, потому что люди действительно не в состоянии оплачивать Ваши счета, Юрий Анатольевич", - считает эксперт.

Кроме того, Гайдай отмечает, что то, что Бойко назвал скидкой по факту является повышением цены, ведь уже в апреле цена за европейский импорт газа для Украины составит 217 долл./тыс. куб. м, а вот Юрий Анатольевич, после “серьезных переговоров” с Москвой, обещает уже 260 долл за тысячу кубометров. "Так где же скидка, Юрий Анатольевич? Или Вы считаете, что банальная арифметика так сложна для простого украинца? То, что Вами поочередное пользуется то Россия, которая просто воспользовалась услугами своего лоббиста и пытается через Вас продать природный газ украинским потребителям на 20-25% выше текущего рынка, то Порошенко, без соизволения которого, Вы бы не улетели в Москву прямым рейсом, делает Вас, мягко говоря, политиком легкого поведения: без принципов и стойких убеждений. Так может завтра Вы всю страну еще и Штатам предложите? Или уже?"

Политолог, между тем, абсолютно уверен, что Украина, которая добывает около 15 млрд кубометров газа ежегодно, в состоянии выйти на путь энергетической независимости. Тем более, что этот газ в разы дешевле и европейского, и уж тем более дешевле “скидок Бойко”, которые уже претендуют вместе с “вышками Бойко” составить музей “достижений” Юрия Анатольевича “на благо” украинского народа. "В состоянии наша страна и вовсе избавиться от манипуляторов и мошенников, вроде Бойко-подобных политиков, которые готовы хоть Родину, хоть собственную репутацию продать ради того, чтобы украсть очередные деньги из карманов украинцев. Хочется только напомнить Юрию Анатольевичу, что есть вещи и поважнее денежных единиц. Да только вот, судя по всему, ни о принципах, ни о морали обитатели банковой и все, кто с ними сотрудничает, не слышали".