ЕС прекращает миссию по поиску мигрантов в Средиземном море

27 марта, 2019, 10:54

Евросоюз намерен завершить военно-морскую операцию возле берегов Ливии, созданную для борьбы с контрабандистами и спасения нелегальных мигрантов

Как сообщает DW , страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов.

Теперь наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" будет проводиться только с воздуха. При этом обучение работников ливийской береговой охраны будет продолжено.

Соответствующая договоренность, которая была достигнута после многочасовых переговоров в Комитете по политике и безопасности, будет действительна в течение шести месяцев. Она может быть еще отменена к середине дня 27 марта власти стран ЕС.

Дальнейшее продолжение участия в операции военных кораблей сорвалось из-за вето, наложенного Италией.

В рамках миссии "София" корабли военно-морских сил стран Евросоюза проводили гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. Моряки боролись с контрабандой людей и вооружений, брали мигрантов на борт на море и обучали сотрудников береговой охраны Ливии. За три года были взяты на борт около 50000 человек.

К 2018 году всех нелегалов, снятых с лодок в рамках миссии, доставляли в итальянские порты. Однако новое правительство в Риме заявил, что Италия больше не намерен быть единственной страной, принимающей всех мигрантов в рамках данной миссии. Рим считает неприемлемым закреплено в мандате этой миссии положение о том, что принимать всех взятых на борт обязана исключительно Италия.

Мандат миссии, созданной Брюсселем на фоне миграционной кризиса в 2015 году, завершался в конце 2018 года. В декабре его продлили еще на три месяца