ЕС может перенести Brexit до 31 марта 2020 года, - The Guardian
Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на собственные источники.
Инсайдеры рассказали, что предложение о переносе Brexit прежнему находилось во внутренних документах Евросоюза, однако Мэй сама не озвучила возможность такого сценария.
Такой перенос даты сможет гарантировать, что у британского правительства не будет возможности "вмешиваться в долгосрочные планы ЕС, включая вопросы, связанные с бюджетом".
"Это защитило бы нашу работу в течение этого года и, по сути, позволило бы нам вернуться к ней в начале следующего года", - заявил один из брюссельских чиновников.
По его словам, "предоставление более длительного срока, чем этот, может привести к злоупотреблениям со стороны Великобритании".
"Мы видели, как сторонники Brexit пытались остаться и создавать проблемы. Так что такой срок - это не плохая идея", - сказал представитель ЕС.
Ранее Евросоюз принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двустороннее соглашение.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения.
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
- 23 марта в Лондоне сотни тысяч противников выхода Великобритании из ЕС устроили марш с требованием новый референдум по Brexit.
- Консерваторы заявили, что парламент Великобритании может поддержать соглашение о выходе из Евросоюза в обмен на отставку премьер-министра Терезы Мэй.
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