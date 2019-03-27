ЕС может перенести Brexit до 31 марта 2020 года, - The Guardian

27 марта, 2019, 17:04

ЕС может предложить Великобритании перенести Brexit до 31 марта 2020 года, если премьер-министру Терезе Мэй не удастся приехать в Брюссель, не ратифицировав предложенное ею соглашение с ЕС

Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на собственные источники.

Инсайдеры рассказали, что предложение о переносе Brexit прежнему находилось во внутренних документах Евросоюза, однако Мэй сама не озвучила возможность такого сценария.

Такой перенос даты сможет гарантировать, что у британского правительства не будет возможности "вмешиваться в долгосрочные планы ЕС, включая вопросы, связанные с бюджетом".

"Это защитило бы нашу работу в течение этого года и, по сути, позволило бы нам вернуться к ней в начале следующего года", - заявил один из брюссельских чиновников.

По его словам, "предоставление более длительного срока, чем этот, может привести к злоупотреблениям со стороны Великобритании".

"Мы видели, как сторонники Brexit пытались остаться и создавать проблемы. Так что такой срок - это не плохая идея", - сказал представитель ЕС.

Ранее Евросоюз принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двустороннее соглашение.