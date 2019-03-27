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Для военного санатория в Одессе закупят медицинское оборудование на 20 млн грн, - Полторак

Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский" создан на базе бывшего санатория "Лермонтовский", который недавно вернули в государственную собственность

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Несколько месяцев назад, в минобороны Украины было возвращено незаконно отчужденные объекты и земельные участки бывшего санатория "Лермонтовский". И мы приняли решение по выделению 20 млн грн для того, чтобы привести этот санаторий в надлежащее состояние, закупить новое оборудование", - сообщил министр.

Он добавил, что до конца этого года планируется увеличить финансовый ресурс этого санатория в 100 млн грн.

Во время церемонии передачи от правительства Японии медицинского оборудования и средств оказания первой медицинской помощи в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" министр поблагодарил японскому народу за поддержку и актуальную помощь.

"С начала российской агрессии против нашей страны японская сторона передала Вооруженным Силам Украины медицинского оборудования почти на $ 1,5 млн", - подчеркнул Степан Полторак.

Япония передала военному госпиталю современное медицинское оборудование: аппарат для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат и наборы для оказания экстренной медицинской помощи нашим военным медикам, которые спасают жизни военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил, говорится в сообщении.

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