Британские ученые создали синтетический спирт, от которого наступает похмелье

27 марта, 2019, 13:26

Ученые под руководством профессора Дэвида Натта заявили о создании синтетического спирта Alcarelle, который позволяет опьянеть без негативных последствий, вроде интоксикации

Об этом сообщает The Guardian.

Издание пишет, что беспохмельний алкоголь на основе этого вещества появится в продаже в ближайшие пять лет.

Натт начал разработку формулы беспохмельного алкоголя еще в 1983 году. Как психиатр, он часто сталкивался с людьми, которым алкоголь разрушил жизнь. После таких историй профессор и решил начать свои исследования.

"Алкоголь убивает больше людей, чем малярия, менингит, туберкулез и лихорадка денге вместе взятые", - убежден Натт.

Он сравнивает переход общества от традиционного алкоголя к синтетическому с отказом от обычных сигарет в пользу электронных. Ученый уверен, что через 10-20 лет весь Запад перейдет на безпохмильни спиртные напитки.

Вероятно, Alcarelle будет регулироваться как пищевая добавка или ингредиент, поэтому сейчас он проходит тестирование на безопасность. Кроме того, ученые хотят избавить от неприятного привкуса синтетического спирта.

В 2010 году Натт с соавторами опубликовали экспертную шкалу вредности рекреационных наркотиков. Алкоголь занял в этом списке лидирующее место, опередив героин и крэк.

По данным ВОЗ, в 2012 году алкоголь стал причиной 5,9% смертей в мире.