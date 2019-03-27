Боевики на Донбассе заставили ВСУ их "успокаивать"
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Гнутово и Чермалыка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял наших защитников у населенного пункта Луганское, вблизи Новоалександровки и Крымского.
По данным штаба ООС, боевики стреляли из минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. Подразделения, обороняющиеся адекватным ответом, заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
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