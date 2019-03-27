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Boeing 737 MAX в США совершил ектренну посадку из-за проблем с двигателем


фото: ap
Из-за проблем с двигателем самолет Boeing 737 Max экстренно приземлился в аэропорту Орландо во Флориде

Об этом сообщает CNN .

Известно, что на борту лайнера в этот момент не было пассажиров. Лайнер вылетел из аэропорта Орландо и направлялся в Викторвилля в Калифорнии. Однако вскоре пилоты сообщили о неполадках, связанные с двигателем, и самолет совершил экстренную посадку.

Напомним, самолетам этой модификации запрещено летать с пассажирами на борту после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии.

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