Boeing 737 MAX в США совершил ектренну посадку из-за проблем с двигателем
Об этом сообщает CNN .
Известно, что на борту лайнера в этот момент не было пассажиров. Лайнер вылетел из аэропорта Орландо и направлялся в Викторвилля в Калифорнии. Однако вскоре пилоты сообщили о неполадках, связанные с двигателем, и самолет совершил экстренную посадку.
Напомним, самолетам этой модификации запрещено летать с пассажирами на борту после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии.
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