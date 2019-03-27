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Австрийский журналист подал в суд из-за запрета въезда в Украину за распространение фейков Russia Today


фото: dw
Австрийский журналист общественного вещания ORF Кристиан Вершютц, которому запретили въезд в Украину, подал в суд

Об этом Вершютц сообщил на своей странице в Facebook.

Юристы Вершютца обратились в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным решения СБУ о запрете его въезда на территорию Украины.

По сообщению, правозащитники журналиста заявляют, что такое решение СБУ связано с недовольством со стороны украинской власти его репортажами.

"В публичном судебном процессе мы докажем, что Кристиан Вершютц не нарушал украинских законов и пострадал именно в связи с журналистской деятельностью. В дальнейшем мы открыты к решению этого вопроса на дипломатическом уровне, и в случае положительного результата иск будет отозван", - говорится в сообщении журналиста.

Напомним, 7 марта нардеп Ольга Червакова сообщила, что шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу на 1 год запретили въезд в Украину.

По ее словам, он с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе "освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от" Раша тудей ", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицающие агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами".

Как сообщает Интерфакс-Украина, в СБУ подтвердили информацию о запрете Вершютцу въезда в Украину сроком на один год.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщила СБУ 9 марта.

В спецслужбе отметили, для того, чтобы избежать возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, "СБУ в соответствии с законодательством принял решение запретить въезд".

11 марта в Министерство иностранных дел Австрии вызвали украинского посла в Вене Александра Щерба.

 

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