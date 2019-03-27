Австрийский журналист подал в суд из-за запрета въезда в Украину за распространение фейков Russia Today

27 марта, 2019, 11:40

Австрийский журналист общественного вещания ORF Кристиан Вершютц, которому запретили въезд в Украину, подал в суд

Об этом Вершютц сообщил на своей странице в Facebook.

Юристы Вершютца обратились в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным решения СБУ о запрете его въезда на территорию Украины.

По сообщению, правозащитники журналиста заявляют, что такое решение СБУ связано с недовольством со стороны украинской власти его репортажами.

"В публичном судебном процессе мы докажем, что Кристиан Вершютц не нарушал украинских законов и пострадал именно в связи с журналистской деятельностью. В дальнейшем мы открыты к решению этого вопроса на дипломатическом уровне, и в случае положительного результата иск будет отозван", - говорится в сообщении журналиста.