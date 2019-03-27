Аудиогид в венском Бельведере озвучат на украинском языке

27 марта, 2019, 09:02

Знаменитый венский музей Бельведер вскоре предложит аудиогид на украинском языке

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

"Со всемирно известным венским музеем Бельведер удалось договориться об аудиогиде на украинском языке. Поздравляю всех украинских поклонников искусства", - отметил дипломат.

Он также отметил, что дальше будут проведены работы по записи аудиогида. Ожидается, что украиноязычное сопровождение заработает через 3-4 месяца.

Напомним, что Бельведер - роскошный барочный дворцовый комплекс-бельведер, ныне один из крупнейших и богатейших своим собранием художественных музеев Европы городе Вене, столице Австрии.

Он построен как летняя резиденция австрийского полководца Евгения Савойского в начале XVIII века. От первых десятилетий ХХ века является музеем искусства.