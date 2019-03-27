Армия и граждане дадут отпор России в случае полномасштабной агрессии, - Порошенко

27 марта, 2019, 18:21

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим украинским телеканалам.

"Особенно для тех кандидатов, кто не знал или забыл, что сейчас идет война с Россией: это не холодная война, и не замороженный конфликт. Почти каждый день мы теряем наших бойцов, каждый день есть обстрелы, конечно, в этих условиях мы должны демонстрировать ответственное поведение", - отметил Порошенко.

Руководитель государства подчеркнул, что каждый успех Украины - это личное поражение президента РФ.

"Каждый наш шаг в сторону Евросоюза - это поражение Путина. Получение украинской церковью Томоса об автокефалии - это поражение Путина. Наши успехи в реформах: не только создание украинской армии или утверждение украинского языка, не только децентрализация или новая украинская школа или сельская медицина, это все поражение Путина, потому что так он воспринимает каждый успех Украины ", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина не должна рассчитывать на адекватную реакцию со стороны Путина, ибо незаконная аннексия Крыма - это неадекватная реакция Путина, введение войск и начало агрессии на Донбассе - это неадекватная реации Путина, нападение на наши корабли в нейтральных водах Черного моря вблизи Керченского пролива - это неадекватная реакция Путина.

"Наличие российских дивизий на наших границах - это неадекватная реакция Путина, которая может привести к нападению, к полномасштабной агрессии", - отметил президент Украины.

По словам Порошенко, ситуация сейчас кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. Потому что сейчас мы имеем армию, которая даст отпор на агрессию, и цена агрессора будет выше.

"Сегодня и гражданское население Украины даст отпор агрессору при попытке перейти любой участок российско-украинской границы. Я думаю, что эта информация есть у Путина", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что единственным гарантом нашей независимости, суверинитета и территориальной целостности Украины является не подписание меморандумов на бумажке, а Вооруженные силы Украины, другие силовые подразделения.