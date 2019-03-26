Звездой турецких соцсетей стала кошка-сексистка: она не пускает мужчин в супермаркет
Как пишет Daily Sabah, кошка породы аравийская мау уже давно живет рядом с супермаркетом на одной из окраин Стамбула.
Кто-то из пользователей соцсетей снял на видео реакции кошки на людей и животных, которые проходят мимо магазина. К мужчинам и собакам она относится с агрессией - бросается и пытается укусить, тогда как женщины имеют полный доступ в супермаркет, и животное им не мешает.
Video of stray cat chilling in front of an Istanbul supermarket , picking on men and dogs takes Turkey by storm https://t.co/jz603jk5Io pic.twitter.com/zJgzZTmj8u- DAILY SABAH (@DailySabah) 19 марта 2019 г.
Как оказалось, дело не в плохом характере кошки. Один из местных, Али Айдын рассказал, что у нее совсем недавно появились котята, и в магазин она приходит за едой для них. А нападала она из-за изменений уровня гормонов и защитных инстинктов.
Работники супермаркета приютили кошку назвали ее Биджир (Bıcır - легкий стук), отвели к ветеринарам, а чуть позже даже построили ей маленький домик, и теперь у супермаркета есть "сторож".
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