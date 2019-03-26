Известный детектив нашел украденную 20 лет назад картину Пикассо. Она стоит $28 миллионов
Об этом пишет BBC.
Полотно переходил из рук в руки в нидерландском преступном мире на протяжении многих лет после того, как было похищено с яхты саудовского шейха в 1999 году. По словам Бранда, картина Пикассо нередко использовалась в качестве залога при сделках с оружием и наркотиками.
Бранд начал поиски полотна в 2015 году, когда узнал, что среди преступников в Нидерландах передается "Пикассо, украденный с корабля". Тогда он еще точно не знал, что это был именно "Портрет Доры Маар".
"Все предполагали, что она [картина] была уничтожена - так происходит с 90% всего украденного искусства, потому что оно не может быть выставлено на продажу", - сказал Бранд нидерландской газете De Volkskrant.
Как только детектив узнал о каком произведении искусства идет речь, он обратился к людям, которые купили его случайно. "Два представителя нидерландского бизнесмена связались со мной, сказав, что картина находится у их босса, - объяснил Бранд. - Бизнесмен был уверен, что Пикассо достался ему в результате законной сделки. Оказалось, что законной была сделка - но не способ оплаты" .
Затем они привезли полотно, завернутое в простыню и черные мусорные пакеты, домой к Бранду. Полиция Франции и Нидерландов заявила, что не будет преследовать в судебном порядке последнего владельца картины.
Дора Маар (настоящее имя - Теодора Маркович) была любовницей и музой Пабло Пикассо. Ее портрет был написан в 1938 году и висел в доме художника до его смерти в 1973 году. На картине нет подписи Пикассо, потому что он никогда не выставлял эту работу на продажу. По оценкам специалистов, сейчас ее стоимость достигает $28 млн.
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