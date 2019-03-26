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Из-за войны в живых нет некоторых моих знакомых, - украинский футболист отказался переходить в российский клуб


фото: fcshakhter.by
Украинский защитник белорусского "Шахтера" Василий Прийма рассказал, почему не перешел в российский футбольный клуб "Кубань"

Об этом сообщает Tribuna.com Беларусь.

"Отказался переходить в "Кубань", потому что это мое мнение и моя позиция. Из-за войны в живых нет некоторых моих знакомых - ребят, с которыми я учился. Они пошли добровольцами в АТО и погибли. А еще в то время была история со сбитым самолетом. Я набрал владельца клуба и все объяснил. Да и я ничего плохого не сказал: просто выразил позицию", - сказал Прийма.

В то же время, футболист отметил, что несмотря на войну продолжает хорошо относиться к обычным россиянам.

"Стал ли как-то иначе относиться к русским после войны в Донецке и Луганске? С чего бы это?! Знаю многих людей в России. У меня там родственники. Никаких проблем нет. Когда у дяди были проблемы со здоровьем, папа летал к нему. И вопросов в аэропорту не было. Спросили, чего летит, куда и пропустили, когда рассказал, что у брата операция", - заявил украинец.

Прийма также прокомментировал слова другого украинского футболиста Ильи Галюзы, который признался, что в случае чего готов взять в руки оружие.

"Тоже взял бы в руки оружие. Думаю, если бы подобное происходило в Беларуси, вы бы тоже за свою страну пошли", - сказал Прийма белорусском изданию.

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