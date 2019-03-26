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Из аэропорта Полтавы впервые за 15 лет совершили международный рейс


фото: apostrophe
С аэродрома Полтавы, не работавшего больше 15 лет, вылетел первый международный рейс новой украинской авиакомпании SkyUp Airlines

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"С аэродрома Полтавы вылетел первый международный рейс новой украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Аэропорт не работал более 15 лет... Сейчас полноценно функционирует", - написал Омелян.

  • Напомним, 20 декабря 2017 года Кабмин предоставил аэропорту "Полтава" статус международного. В марте в Полтавской ОГА избрали нового гендиректора аэропорта - Владимира Окару. С апреля начали ремонтные работы. Первый международный рейс из аэропорта "Полтава" должен был вылететь еще в мае, но из-за затягивания ремонтных работ полеты пришлось отложить.

  • 29 июля 2018 года, в аэропорту "Полтава" впервые после реконструкции приземлился пассажирский рейс - внутриукраинский.

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