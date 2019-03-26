Из аэропорта Полтавы впервые за 15 лет совершили международный рейс

Напомним, 20 декабря 2017 года Кабмин предоставил аэропорту "Полтава" статус международного. В марте в Полтавской ОГА избрали нового гендиректора аэропорта - Владимира Окару. С апреля начали ремонтные работы. Первый международный рейс из аэропорта "Полтава" должен был вылететь еще в мае, но из-за затягивания ремонтных работ полеты пришлось отложить.