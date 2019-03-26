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Иностранные студенты в Украине будут сдавать ВНО, - Гриневич

С 2020 года все иностранные студенты, обучающиеся в Украине, после первого курса будут сдавать ВНО по языку обучения
Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.
 
По словам министра, осенью этого состоится первый пробный экзамен - ВНО по языку обучения для иностранных студентов, окончивших первый курс в украинских вузах. В этом пилотном проекте примут участие не все высшие учебные заведения.
 
"Уже с 2020 года ВНО будут сдавать все иностранные студенты после окончания 1-го курса. Этим вопросом занимается Украинский центр оценивания качества образования. После прохождения ВНО иностранный студент будет получать сертификат о сдаче экзамена, который дает право ему продолжать учебу на втором курсе", - пояснила Гриневич.
 
Министр добавила, что студенты, которые учатся на английском языке и имеют международные сертификаты типа IELTS, TOEFL, Cambridge Certificate, с уровнем знаний не ниже В1 - повторно сдавать английский не будут. Их сертификат автоматически учитываться, как успешно сданный экзамен.
 
"Соответственно, если мы выдвигаем такие требования к знанию языка обучения иностранных студентов, то еще более строгие требования должны быть и к преподавателям учебных заведений, обучающих иностранных студентов. Их уровень владения языком должен быть не ниже В2. В этом году мы будем уделять особое внимание выполнению этих условий ", - отметила министр.
 
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