Военные самолеты США мониторили ситуацию вдоль аннексированного Крыма

26 марта, 2019, 17:50

Сегодня днем два военных самолета США осуществляли патрулирование вдоль побережья оккупированного Крыма

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

У побережья аннексированного Россией Крымского полуострова сразу два самолета мониторили территорию Украины. Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V и противолодочный самолет ВМФ США Boeing P-8A Poseidon летали у побережья Крымского полуострова, аннексированного Россией, говорится в сообщении.

Отмечается, что Boeing RC-135V в 7:35 прилетел в акваторию Черного моря с авиабазы Суда Бэй, на острове Крит. Он совершил дозаправку в воздухе с самолета Boeing KC-135R ВВС США после чего начал патрулирование территории.

Около 9:30 в акваторию Черного моря вошел противолодочный самолет Военно-морского флота США Boeing P-8A Poseidon. В ходе патрулирования он приближался к военно-морской базе российских оккупационных войск в Севастополе на расстояние в 37 км, говорится в сообщении.

В то же время, транзитом через территорию Украины в Балтику летел стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk, для мониторинга ситуации в Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой.