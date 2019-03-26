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Военные самолеты США мониторили ситуацию вдоль аннексированного Крыма

Сегодня днем два военных самолета США осуществляли патрулирование вдоль побережья оккупированного Крыма

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

У побережья аннексированного Россией Крымского полуострова сразу два самолета мониторили территорию Украины. Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V и противолодочный самолет ВМФ США Boeing P-8A Poseidon летали у побережья Крымского полуострова, аннексированного Россией, говорится в сообщении.

Отмечается, что Boeing RC-135V в 7:35 прилетел в акваторию Черного моря с авиабазы Суда Бэй, на острове Крит. Он совершил дозаправку в воздухе с самолета Boeing KC-135R ВВС США после чего начал патрулирование территории.

Около 9:30 в акваторию Черного моря вошел противолодочный самолет Военно-морского флота США Boeing P-8A Poseidon. В ходе патрулирования он приближался к военно-морской базе российских оккупационных войск в Севастополе на расстояние в 37 км, говорится в сообщении.

В то же время, транзитом через территорию Украины в Балтику летел стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk, для мониторинга ситуации в Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой.

Отмечается, что военно-воздушные силы США оказывают украинской стороне разведывательные данные, которые удается собрать в течение полетов над нашей территорией.

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  • Напомним, истребители НАТО в 2018 году поднимались 780 раз из-за российских самолетов.
  • 24 января 2019 истребитель F/A-18 Военно-воздушных сил Финляндии подняли для перехвата двух самолетов Су-27 российских ВВС в международном воздушном пространстве над Финским заливом.
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