Военные самолеты США мониторили ситуацию вдоль аннексированного Крыма
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
У побережья аннексированного Россией Крымского полуострова сразу два самолета мониторили территорию Украины. Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V и противолодочный самолет ВМФ США Boeing P-8A Poseidon летали у побережья Крымского полуострова, аннексированного Россией, говорится в сообщении.
Отмечается, что Boeing RC-135V в 7:35 прилетел в акваторию Черного моря с авиабазы Суда Бэй, на острове Крит. Он совершил дозаправку в воздухе с самолета Boeing KC-135R ВВС США после чего начал патрулирование территории.
Около 9:30 в акваторию Черного моря вошел противолодочный самолет Военно-морского флота США Boeing P-8A Poseidon. В ходе патрулирования он приближался к военно-морской базе российских оккупационных войск в Севастополе на расстояние в 37 км, говорится в сообщении.
В то же время, транзитом через территорию Украины в Балтику летел стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk, для мониторинга ситуации в Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой.
Отмечается, что военно-воздушные силы США оказывают украинской стороне разведывательные данные, которые удается собрать в течение полетов над нашей территорией.
- Напомним, истребители НАТО в 2018 году поднимались 780 раз из-за российских самолетов.
- 24 января 2019 истребитель F/A-18 Военно-воздушных сил Финляндии подняли для перехвата двух самолетов Су-27 российских ВВС в международном воздушном пространстве над Финским заливом.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко