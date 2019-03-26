Ветеринар из Харьковщины выиграла миллион гривень в лотерею "Лото-Забава"

26 марта, 2019, 12:42

В Украине появился еще один миллионер

Семья из Харьковщины выиграла миллион гривень в лотерею "Лото-Забава". Муж победительницы Олег играет в лотерею с первого тиража, Наталья же присоединилась к хобби мужа 2 года назад. Оба в победу верили, но больших денег не выигрывали. Счастье, говорит женщина, принесло число 13. Ведь билет купили на тираж от 13 января, а сама она родилась также 13-го числа.

Кроме выигранного миллиона, семья богачей получила в подарок от лотерейного оператора эксклюзивную программу "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров "М.С.Л.". Для них подготовили целый ряд развлечений. Среди них изюминка, о которой гости мечтали - посещение столичного музея медуз и океанариума. Также миллионеры "Лото-Забава" впервые посмотрели фильм в сферическом кинотеатре, специально арендованном только для них двоих.

Муж и жена говорят: всегда верили в свою победу. Тем более, что выигрыш сейчас очень нужен - планируют купить собственное жилье.

А тем, кто еще идет к победе, дают совет: "Купить билет, играть и верить! Все получится, обязательно! "