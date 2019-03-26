В Запорожской области мужчина бросил в полицейских гранату, есть раненые

26 марта, 2019, 12:46

Злоумышленник бросил гранату в полицейские группы реагирования, которые приехали на анонимный вызов

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook, передает Еспресо.TV.

Как отметил Князев, инцидент произошел в городе Пологи на Запорожье.

"Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает человек, машет, чтобы подходили, и прямо посреди улицы бросает в них гранату", - сообщил глава Нацполиции.

Двое офицеров Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника.

Фото: Нацполиция