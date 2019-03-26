//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Запорожской области мужчина бросил в полицейских гранату, есть раненые

Злоумышленник бросил гранату в полицейские группы реагирования, которые приехали на анонимный вызов

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook, передает Еспресо.TV.

Как отметил Князев, инцидент произошел в городе Пологи на Запорожье.

"Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает человек, машет, чтобы подходили, и прямо посреди улицы бросает в них гранату", - сообщил глава Нацполиции.

Двое офицеров Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника.

null

null

Фото: Нацполиция

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать