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В Украине могут ввести уголовную ответственность за продажу антибиотиков без рецепта

Гослекслужба последнее время не следит за тем, чтобы медикаменты продавали по рецептам

Об этом сказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в эфире 5 канала.

Она рассказала, почему сейчас де-факто никто не штрафует аптеки, отпускающие лекарства без рецепта.

"За аптеками следит Гослекслужба, которая должна контролировать, чтобы лекарства, которые отпускаются только по рецепту, не продавались в аптеках без рецепта. Много лет это уже не имплементируется, и очень редко Гослекслужба заходит в аптеку и штрафует ее за то, что там продают любые лекарства, которые должны отпускаться по рецепту - не только антибиотики", - сказала она.

Супрун также отмечает, что проблема в слишком маленьком наказании за такой проступок. Наказание должно быть жестким.

"Сейчас в мире есть большая проблема с тем, что есть много заболеваний, которые мы не можем лечить антибиотиками, ведь очень большое количество микробов, имеющих резистентность к антибиотикам. Мы выписали стратегию, как бороться с этим. И часть этой стратегии заключается в том, чтобы повысить штрафы для аптек, которые выдают лекарства или любые другие лекарства без рецепта (если это предусмотрено), и второе - чтобы это было не просто административное нарушение, а уголовное. Тогда будут серьезнее на это смотреть ", - убеждена Супрун .

 

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