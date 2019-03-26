В Украине могут ввести уголовную ответственность за продажу антибиотиков без рецепта

26 марта, 2019, 22:50

Гослекслужба последнее время не следит за тем, чтобы медикаменты продавали по рецептам

Об этом сказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в эфире 5 канала.

Она рассказала, почему сейчас де-факто никто не штрафует аптеки, отпускающие лекарства без рецепта.

"За аптеками следит Гослекслужба, которая должна контролировать, чтобы лекарства, которые отпускаются только по рецепту, не продавались в аптеках без рецепта. Много лет это уже не имплементируется, и очень редко Гослекслужба заходит в аптеку и штрафует ее за то, что там продают любые лекарства, которые должны отпускаться по рецепту - не только антибиотики", - сказала она.

Супрун также отмечает, что проблема в слишком маленьком наказании за такой проступок. Наказание должно быть жестким.

"Сейчас в мире есть большая проблема с тем, что есть много заболеваний, которые мы не можем лечить антибиотиками, ведь очень большое количество микробов, имеющих резистентность к антибиотикам. Мы выписали стратегию, как бороться с этим. И часть этой стратегии заключается в том, чтобы повысить штрафы для аптек, которые выдают лекарства или любые другие лекарства без рецепта (если это предусмотрено), и второе - чтобы это было не просто административное нарушение, а уголовное. Тогда будут серьезнее на это смотреть ", - убеждена Супрун .