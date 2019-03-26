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В Украине международному наркобарону ошибочно дали статус беженца и он может избежать экстрадиции

Наркоторговец из Беларуси Владимир Юрченко находится в международном розыске по линии Интерпола, но может избежать экстрадиции, потому что ему ошибочно предоставили статус беженца

Об этом говорится в статье Георгия Шабаева "Приют для наркобарона" .

Наркобарон находится в международном розыске по линии Интерпола с 2014 года. Юрченко задержали в июле 2018 года в Чернигове.

Белорусские правоохранители направили в Украину запрос на выдачу своего гражданина, чтобы он предстал перед правосудием на родине.

Его подозревают в организации международного наркотрафика тяжелых наркотиков, из-за чего в 2014 году Генеральный секретариат Интерпола внес его в перечень разыскиваемых лиц.

Однако экстрадиция Владимира Юрченко в Беларусь была заблокирована. Как оказалось, еще в 2017 году он получил от Государственной миграционной службы Украины статус беженца, который это делает невозможным.

"Работники миграционной службы, принимая решение предоставлять статус беженца, должны осуществить проверку лица путем направления запросов о нем в разные органы. Но с СБУ пришел ответ, что Юрченко в розыске не находится, по крайней мере так ДМС потом будет заявлять в судах", - говорится в материале.

В апреле 2018 в ГТСУ начали исправлять ошибку - и лишили белоруса статуса беженца, с формулировкой что его "деятельность может представлять угрозу национальной безопасности, общественному порядку и здоровью населения".

Юрченко обжаловал это решение в суде. В декабре 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение ГТСУ о лишении его статуса беженца.

ГТСУ подала апелляционную жалобу на это решение, которое сейчас слушается в Шестом апелляционном суде Киева. 19 марта началось заседание по этому делу. Суд объявил перерыв, следующее заседание было назначено на 26 марта.

Представители Государственной миграционной службы и СБУ в суде не смогли объяснить, как Юрченко получил статус беженца - несмотря на его пребывание в международном розыске.

"Я думаю, что надо вам с официальным запросом обратиться, чтобы мы отработали и правильно дали ответ, потому что я имею только те материалы, которые я имею", - сказал представитель СБУ Андрей Дорошенко.

Юрченко сейчас находится под экстрадиционным арестом и участия в заседаниях не принимает.

"Мы считаем, что Юрченко безосновательно лишили статуса беженца, а наличие информации в базе Интерпола, как подтвердили судебные представители, не является основанием для лишения статуса", - сказала его адвокат Наталья Гуйван.

Редакция направила запрос в ГТСУ с просьбой сообщить - почему, несмотря на пребывание в розыске Юрченко, ему все же предоставили статус беженца? Было ли по этому поводу проведено внутреннее расследование? За 6 дней журналисты не получили ответа.

Они обратились к СБУ с вопросами - почему, несмотря на пребывание Юрченко в международном розыске по линии Интерпола, СБУ не сообщила об этом в Миграционную службу на запрос и было ли по этому факту проведено служебное расследование? В СБУ также не предоставили ответа.

Журналисты обращались и в Рабочий аппарат Украинского бюро Интерпола, но в ведомстве на запрос журналистов также до сих пор не ответили.

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