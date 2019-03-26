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В турецком аэропорту произошла перестрелка: ранены двое полицейских

В аэропорту турецкого города Кайсери двое полицейских устроили перестрелку

Об этом сообщает телеканал NTV.

Сообщается, что между полицейскими возникла ссора, потом они начали стрелять друг в друга в зону внутренних рейсов. Раненые полицейские доставлены в больницу.

Полиция ввела дополнительные меры безопасности на терминале внутренних рейсов аэропорта Кайсери, говорится в сообщении.

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