В турецком аэропорту произошла перестрелка: ранены двое полицейских
26 марта, 2019, 16:46
В аэропорту турецкого города Кайсери двое полицейских устроили перестрелку
Об этом сообщает телеканал NTV.
Сообщается, что между полицейскими возникла ссора, потом они начали стрелять друг в друга в зону внутренних рейсов. Раненые полицейские доставлены в больницу.
Полиция ввела дополнительные меры безопасности на терминале внутренних рейсов аэропорта Кайсери, говорится в сообщении.
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