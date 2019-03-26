В "ДНР" решили поставить "медаль" Порошенко и опозорились с грамматикой

26 марта, 2019, 16:16

В "ДНР" оккупанты начали устанавливать огромную "медаль" для президента Украины Петра Порошенко с грамматической ошибкой

Об этом сообщает блог "Оптимизация оптимизма".

Подконтрольные боевикам сайты пишут, что "орден Иуды", как его назвали в "ДНР", привезли сегодня, 26 марта, в пункт пропуска "Горловка" с оккупированной стороны.

"Данная медаль - это "награда" Петру Порошенко и его приспешникам от жителей Республики", - говорится в заметке.

При этом выяснилось, что надпись на "медали" сделана с грамматической ошибкой.