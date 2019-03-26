В Польше украинца подозревают в убийстве ножом грузина
Об этом сообщил районный прокурор в Битуви Рышард Кшемяновский, передает " Польское радио".
В результате драки украинца и грузина один человек погиб, другой госпитализирован. Граждане подрались ночью в селе Глисьно-Великое в Поморском воеводстве на севере Польши. Полиция задержала тогда трех человек.
"На этом этапе производства предъявлено обвинение гражданину Украины. Двух грузин, которых задержали по делу, после допроса в качестве свидетелей отпустили", - рассказал прокурор Кшемяновский.
Украинца подозревают в участии в драке с использованием опасного предмета, следствием чего стала смерть одного из ее участников, 25-летнего грузина. Украинцу грозит до 10 лет лишения свободы.
Прокуратура в Битуви попросила суд временно арестовать подозреваемого украинца. Прокуроры хотят также предъявить обвинение грузину, который получил ранения в драке. Однако пока это не позволяет сделать состояние его здоровья. По информации врачей, мужчина находится в коме.
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