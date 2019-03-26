В Польше украинца подозревают в убийстве ножом грузина

26 марта, 2019, 15:23

В Польше украинцу предъявили обвинение в участии в драке с использованием ножей, в результате чего погиб гражданин Грузии, бывший одним из участников схватки

Об этом сообщил районный прокурор в Битуви Рышард Кшемяновский, передает " Польское радио".

В результате драки украинца и грузина один человек погиб, другой госпитализирован. Граждане подрались ночью в селе Глисьно-Великое в Поморском воеводстве на севере Польши. Полиция задержала тогда трех человек.

"На этом этапе производства предъявлено обвинение гражданину Украины. Двух грузин, которых задержали по делу, после допроса в качестве свидетелей отпустили", - рассказал прокурор Кшемяновский.

Украинца подозревают в участии в драке с использованием опасного предмета, следствием чего стала смерть одного из ее участников, 25-летнего грузина. Украинцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура в Битуви попросила суд временно арестовать подозреваемого украинца. Прокуроры хотят также предъявить обвинение грузину, который получил ранения в драке. Однако пока это не позволяет сделать состояние его здоровья. По информации врачей, мужчина находится в коме.