В Минсоцполитики думают над возвращением к безналичным субсидиям для должников

26 марта, 2019, 15:49

Существует возможность возврата к безналичным субсидиям тем получателям, которые задолжали за коммуналку

Об этом сказал председатель Минсоцполитики Андрей Рева, передает 112 Украина.

"Я думаю, мы внесем изменения в постановление, и тот, кто допускал просрочки оплаты, имея на руках деньги, они будут в течение следующего года получать субсидии в безналичной форме. Затем, если все будет нормально, они могут перейти снова на наличную форму", - сказал Рева.