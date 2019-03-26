В Минсоцполитики думают над возвращением к безналичным субсидиям для должников
26 марта, 2019, 15:49
Существует возможность возврата к безналичным субсидиям тем получателям, которые задолжали за коммуналку
Об этом сказал председатель Минсоцполитики Андрей Рева, передает 112 Украина.
"Я думаю, мы внесем изменения в постановление, и тот, кто допускал просрочки оплаты, имея на руках деньги, они будут в течение следующего года получать субсидии в безналичной форме. Затем, если все будет нормально, они могут перейти снова на наличную форму", - сказал Рева.
- Напомним, 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
- До этого в Украине уже заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды.
- По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике "государство-гражданин-производитель услуги".
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