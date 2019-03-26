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В Минсоцполитики думают над возвращением к безналичным субсидиям для должников


фото: kmu.gov.ua
Существует возможность возврата к безналичным субсидиям тем получателям, которые задолжали за коммуналку

Об этом сказал председатель Минсоцполитики Андрей Рева, передает 112 Украина.

"Я думаю, мы внесем изменения в постановление, и тот, кто допускал просрочки оплаты, имея на руках деньги, они будут в течение следующего года получать субсидии в безналичной форме. Затем, если все будет нормально, они могут перейти снова на наличную форму", - сказал Рева.

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