В Москве найден мертвым генерал ФСБ
26 марта, 2019, 10:19
В Москве обнаружили мертвым генерал-майора ФСБ
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"В одной из квартир на севере Москвы найдено тело генерал-майора ФСБ. Недалеко от него найдено пенсионное удостоверение ФСБ", - рассказал он.
По данным Telegram-канала Mash, речь идет о 59-летнемо Сергее Соколове.
В советский период он работал в Десятом отделе КГБ, занимался незаконными валютными операциями и контрабандой, после чего стал руководителем одного из управлений ФСБ.
Причины смерти генерал-майора пока не установлены.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко