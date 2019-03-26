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В Москве найден мертвым генерал ФСБ

В Москве обнаружили мертвым генерал-майора ФСБ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В одной из квартир на севере Москвы найдено тело генерал-майора ФСБ. Недалеко от него найдено пенсионное удостоверение ФСБ", - рассказал он.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о 59-летнемо Сергее Соколове.

В советский период он работал в Десятом отделе КГБ, занимался незаконными валютными операциями и контрабандой, после чего стал руководителем одного из управлений ФСБ.

Причины смерти генерал-майора пока не установлены.

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