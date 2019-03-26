В Киеве Peugeot сбил на "зебре" молодую женщину

26 марта, 2019, 20:03

В Дарницком районе Киева автомобиль Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе сбил молодую женщину

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Пострадавшую с многочисленными ушибами госпитализировали врачи "скорой". Местные жители говорят, что на данной "зебре" трудно и опасно переходить дорогу. Проезжая часть имеет шесть полос движения и водители часто движутся с превышением скорости.