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В Киеве Peugeot сбил на "зебре" молодую женщину

В Дарницком районе Киева автомобиль Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе сбил молодую женщину

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Пострадавшую с многочисленными ушибами госпитализировали врачи "скорой". Местные жители говорят, что на данной "зебре" трудно и опасно переходить дорогу. Проезжая часть имеет шесть полос движения и водители часто движутся с превышением скорости.

 

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