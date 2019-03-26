В Киеве Peugeot сбил на "зебре" молодую женщину
26 марта, 2019, 20:03
В Дарницком районе Киева автомобиль Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе сбил молодую женщину
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Пострадавшую с многочисленными ушибами госпитализировали врачи "скорой". Местные жители говорят, что на данной "зебре" трудно и опасно переходить дорогу. Проезжая часть имеет шесть полос движения и водители часто движутся с превышением скорости.
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