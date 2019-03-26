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В Киеве легковушка сбила мотоциклиста, водитель авто скрылся

В ночь на 26 марта в Киеве автомобиль Opel на иностранной регистрации сбил мотоциклиста

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".

По словам свидетелей, водитель авто пытался развернуться в запрещенном для этого месте через двойную сплошную линию. После столкновения водитель автомобиля скрылся с места происшествия, бросив авто.

Врачи "скорой" госпитализировали водителя мотоцикла с травмой головы. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

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