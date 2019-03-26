В Киеве хулиганы разбили гитару 14-летнему музыканту. Новую парню подарили Положинский, Пономарев, Галич и другие звезды

26 марта, 2019, 13:33

Украинские музыканты и неравнодушные решили собрать деньги на новую гитару и подарить ее подростку

Об этом в Facebook сообщила мать юного музыканта Романа Ольга Билоус, передает Еспресо.TV.

В воскресенье вечером в Киеве, возле станции метро "Нивки" двое парней, пытаясь поразить своих подруг, избили ногами гитару 14-летнего Романа. Парень возвращался из поездки в Чернигов, где принимал участие в творческой встрече-концерте вместе с музыкальной школой, в которой учится.

"Это сопровождалось смехом и восклицаниями удовлетворения их спутниц. Длилось недолго, но, как следствие, гитара, инструмент, который он обожал, разбита, эмоции от поездки потеряны, ребенок испуган и всю ночь метался в кошмарах", - сообщила мать пострадавшего.

Ольга Билоус также добавила, что сейчас возможности купить новую гитару у семьи нет.

Сообщение привлекло внимание многих неравнодушных, которые решили помочь парню. Музыканты Андрей Желоб и Михаил Клименко привлекли своих коллег к помощи. Они решили собрать деньги на новую гитару Роману.

Среди тех, кто присоединился, в частности организатор "Захидфесту" Яков Матвийчук, Александр Положинский, Александр Пономарев, Влад Разиховский, Александр Лещенко, Андрей Петренко и многие другие. Иван Маринич также подключился к помощь и вместе с блогером Александром Барабошко приобрел инструмент. Представил новую гитару Роману фронтмен группы O.Torvald Женя Галич.

Как сообщил Барабошко, "Женя сказал, что знает по собственному опыту, что бывают разные ситуации, но сдаваться не нужно. Парень пообещал продолжать играть".