В Киеве авто полиции влетело в столб, есть пострадавшие
26 марта, 2019, 07:59
В Киеве полицейский автомобиль Toyota Prius вылетел с дороги и врезался в электроопору
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".
Происшествие произошло в Шевченковском районе. Женщину-полицейскую, которая находилась на пассажирском сиденье, госпитализировали с тяжелыми травмами.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.
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