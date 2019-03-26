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В Киеве авто полиции влетело в столб, есть пострадавшие

В Киеве полицейский автомобиль Toyota Prius вылетел с дороги и врезался в электроопору

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".

Происшествие произошло в Шевченковском районе. Женщину-полицейскую, которая находилась на пассажирском сиденье, госпитализировали с тяжелыми травмами.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.

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