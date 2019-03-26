В Германии на маршруты выйдут самоуправляемые электрические автобусы
Об этом сообщает DW.
Администрация Монгайм-на-Рейне, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, планирует запустить в эксплуатацию маршрут общественного транспорта с самоуправляемыми автобусами, говорится в сообщении.
Бургомистр Даниэль Циммерманн заявил, что автобусы должны курсировать между старым городом и главным вокзалом. Длина маршрута составит около двух километров.
Отмечается, что самоуправляемые автобусы будут небольшими по размеру. Они рассчитаны максимум на 11 пассажиров.
Четырехметровые автобусы с электрическим приводом двигателя будут полностью автоматизированы. Однако, в салоне будет находиться оператор транспорта, который сможет нажать специальную кнопку в случае чрезвычайной ситуации.
Стоимость проекта составляет 2,1 млн евро, 90% из которых профинансирует федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, говорится в сообщении.
- Напомним, в Украине увеличился спрос на электромобили, по данным Укравтопрома в январе 2019 года в Украине поставили на учет 441 электромобиль, в 2,3 раза больше чем в январе 2018 года.
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