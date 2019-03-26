В Германии на маршруты выйдут самоуправляемые электрические автобусы

26 марта, 2019, 20:23

В немецком городе Монхайм-на-Рейне осенью 2019 года выйдут на маршруты самоуправляемые электрические автобусы

Об этом сообщает DW.

Администрация Монгайм-на-Рейне, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, планирует запустить в эксплуатацию маршрут общественного транспорта с самоуправляемыми автобусами, говорится в сообщении.

Бургомистр Даниэль Циммерманн заявил, что автобусы должны курсировать между старым городом и главным вокзалом. Длина маршрута составит около двух километров.

Отмечается, что самоуправляемые автобусы будут небольшими по размеру. Они рассчитаны максимум на 11 пассажиров.

Четырехметровые автобусы с электрическим приводом двигателя будут полностью автоматизированы. Однако, в салоне будет находиться оператор транспорта, который сможет нажать специальную кнопку в случае чрезвычайной ситуации.

Стоимость проекта составляет 2,1 млн евро, 90% из которых профинансирует федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, говорится в сообщении.