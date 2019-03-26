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В ЕС планируют создать европейскую финансовую полицию и разведку

Европарламент принял подробную "дорожную карту" по обеспечению более справедливого и эффективного налогообложения, а также по борьбе с финансовыми преступлениями

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Предложения включают срочную разработку Еврокомиссией создания европейской финансовой полиции и европейского подразделения финансовой разведки. Предлагается также создание специального органа по борьбе с отмыванием денег и создание в ООН налогового органа всемирного уровня, говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации были приняты подавляющим большинством: 505 голосов "за", 63 - "против", при этом 87 евродепутатов воздержались. Документ в течение года готовила специальная комиссия.

Рекомендации предлагают перестроить систему борьбы против финансовой преступности, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, в частности, путем "значительного улучшения сотрудничества во всех сферах между соответствующими многочисленными администрациями, создания новых органов на европейском и мировом уровне", говорится в сообщении.

Отмечается, что семь стран ЕС - Бельгия, Венгрия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Мальта и Нидерланды - "имеют определенные характеристики налоговых Райков и облегчают агрессивное налоговое планирование".

Рекомендации призывают постепенно запретить "золотые визы" и "золотые паспорта", выдаваемые богатым иностранцам Мальтой и Кипром, говорится в сообщении.

В одобренных Европарламентом предложениях обращает на себя внимание призыв лучше защищать людей, оповещающие общество о тревожных фактах, и журналистов-авторов расследований, для чего, как считают авторы рекомендаций, должен быть создан специальный европейский фонд.

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