В Дунае перевернулась яхта с тонной кокаина
26 марта, 2019, 18:36
Румынские пограничники обнаружили недалеко от города Сулина в Дунае перевернувшуюся яхту с 36 мешками кокаина
Об этом сообщает Таймер.
Перевернутую яхту с почти тонной кокаина обнаружил местный пастух, который и вызвал правоохранителей. Во время осмотра на ней обнаружили потайные отсеки, где хранился кокаин на сумму, примерно, 300 млн евро.
Удалось установить, что в Дунай заплыли две яхты, одна из которых по описанию была похожа на обнаруженную. Вероятно, судно потерпело крушение. Румынские правоохранители считают, что кокаин был доставлен из Турции, а в дальнейшем должен был отправиться в Западную Европу.
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