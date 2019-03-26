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В Дунае перевернулась яхта с тонной кокаина

Румынские пограничники обнаружили недалеко от города Сулина в Дунае перевернувшуюся яхту с 36 мешками кокаина

Об этом сообщает Таймер.

Перевернутую яхту с почти тонной кокаина обнаружил местный пастух, который и вызвал правоохранителей. Во время осмотра на ней обнаружили потайные отсеки, где хранился кокаин на сумму, примерно, 300 млн евро.

Удалось установить, что в Дунай заплыли две яхты, одна из которых по описанию была похожа на обнаруженную. Вероятно, судно потерпело крушение. Румынские правоохранители считают, что кокаин был доставлен из Турции, а в дальнейшем должен был отправиться в Западную Европу.

 

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