В Дунае перевернулась яхта с тонной кокаина

26 марта, 2019, 18:36

Румынские пограничники обнаружили недалеко от города Сулина в Дунае перевернувшуюся яхту с 36 мешками кокаина

Об этом сообщает Таймер.

Перевернутую яхту с почти тонной кокаина обнаружил местный пастух, который и вызвал правоохранителей. Во время осмотра на ней обнаружили потайные отсеки, где хранился кокаин на сумму, примерно, 300 млн евро.

Удалось установить, что в Дунай заплыли две яхты, одна из которых по описанию была похожа на обнаруженную. Вероятно, судно потерпело крушение. Румынские правоохранители считают, что кокаин был доставлен из Турции, а в дальнейшем должен был отправиться в Западную Европу.