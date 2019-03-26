В Чехии судят мужчину за его участие в "ДНР"
26 марта, 2019, 14:19
Суд в Пардубицком крае в Чехии начал рассмотрение дела против чеха Эрика Эшту в связи с его вероятным участием в вооруженном конфликте на Донбассе в составе группировки "ДНР"
Об этом сообщает Radio Praha.
По версии следствия, в 2015 году Эшту патрулировал окопы, чистил оружие, грузил материалы, охранял въезд на рынок, где жили боевики, а также обстреливал украинскую армию.
В то же время Эшту заявил, что приехал в Украину с познавательной целью, чтобы посмотреть на места, откуда родом его жена, а в форме боевиков он сфотографировался на память.
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