В Чехии судят мужчину за его участие в "ДНР"

26 марта, 2019, 14:19

Суд в Пардубицком крае в Чехии начал рассмотрение дела против чеха Эрика Эшту в связи с его вероятным участием в вооруженном конфликте на Донбассе в составе группировки "ДНР"

Об этом сообщает Radio Praha.

По версии следствия, в 2015 году Эшту патрулировал окопы, чистил оружие, грузил материалы, охранял въезд на рынок, где жили боевики, а также обстреливал украинскую армию.

В то же время Эшту заявил, что приехал в Украину с познавательной целью, чтобы посмотреть на места, откуда родом его жена, а в форме боевиков он сфотографировался на память.