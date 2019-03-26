В Баку горит торговый центр, есть пострадавший

26 марта, 2019, 09:33

26 марта утром в столице Азербайджана Баку вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Диглас"

Об этом сообщает агентство Trend .

На "горячую линию" 112 МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории в Низаминский районе Баку, где расположены торговые и другие объекты.

Пожар произошел в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания. На место происшествия направили более 10 пожарных расчетов. К тушению сильного пожара в "Диглас" привлекли два вертолета авиаотряда МЧС.

Подразделения по противопожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС проводят работы по тушению пожара и другие неотложные меры.

В Минздраве агентству сообщили , что во время тушения пожара пострадал пожарный МЧС. Его поместили с резаной раной правой руки в третью городскую Клиническую больницу.

Также в Минздраве сообщили, что на место происшествия привлекли шесть бригад скорой помощи.

В связи с пожаром в торговом центре в Низаминский районе Баку ограничено движение транспорта на проспекте Гара Гараева. Тушение пожара продолжается

Фото: trend.az