Украинский паспорт попал в топ-40 мира по уровню привлекательности

26 марта, 2019, 16:19

Рейтинг стран, чьи граждане могут без виз посетить наибольшее количество стран, возглавили Япония, Сингапур и Южная Корея

Рейтинг составила консалтинговая компания Henley & Partners, передает Еспресо.TV .

Украина оказалась на 40-й строчке по индексу привлекательности паспортов Henley Passport Index. Украинцы могут посещать без виз 128 стран мира. Такой же показатель у Никарагуа и Тувалу.

Украинский паспорт получил самый высокий индекс привлекательности среди стран Восточного партнерства. Так, Молдова и Грузия занимают 45 и 49 места соответственно.

Первое место в рейтинге заняли Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран могут без виз посетить 189 стран. На втором месте Германия (188 стран), на третьем - Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция (187 стран).

Самый низкий индекс привлекательности у паспортов Афганистана и Ирака. Они заняли 104-е место, ведь их граждане без виз могут поехать в 30 стран.