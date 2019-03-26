Украинский паспорт попал в топ-40 мира по уровню привлекательности
Рейтинг составила консалтинговая компания Henley & Partners, передает Еспресо.TV .
Украина оказалась на 40-й строчке по индексу привлекательности паспортов Henley Passport Index. Украинцы могут посещать без виз 128 стран мира. Такой же показатель у Никарагуа и Тувалу.
Украинский паспорт получил самый высокий индекс привлекательности среди стран Восточного партнерства. Так, Молдова и Грузия занимают 45 и 49 места соответственно.
Первое место в рейтинге заняли Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран могут без виз посетить 189 стран. На втором месте Германия (188 стран), на третьем - Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция (187 стран).
Самый низкий индекс привлекательности у паспортов Афганистана и Ирака. Они заняли 104-е место, ведь их граждане без виз могут поехать в 30 стран.
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