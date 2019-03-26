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Украинский боксер проведет следующий бой в России


фото: Fightnews.info
Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай проведет следующий поединок в российском Владимире

Об этом сообщает boxingscene.com.

Украинский боксер второго легчайшего веса (до 52,2 кг) Арнольд Хегай определился относительно следующего боя.

Хегай проведет 10-раундовый поединок в российском городе Владимир. Соперником украинца станет 21-летний представитель Танзании Хайдари Мчаньо. Поединок состоится 30 марта.

27-летний Арнольд Хегай провел на профессиональном ринге 15 боев, одержал 14 побед (9 нокаутом) и один поединок свел вничью.

  • Украинский боксер Сергей Богачук победил американца Клетиса Пендарвиса и получил 13-ю подряд победу нокаутом .
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