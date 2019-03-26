Украинские шины завоевали рынок Америки

26 марта, 2019, 12:57

Каждому украинскому производителю известно, что поставки своей продукции на рынок США - большое достижение

Ведь там царят высокие критерии по отбору качества продукции. Белоцерковские шины доказали, что соответствуют мировым стандартам.

Выход в страны американского континента стало возможным еще пять лет назад - во время международной выставки Sema Show 2013 в Лас-Вегасе. Наряду с шинами известных европейских и азиатских производителей украинские шины Белоцерковского шинного завода брендов Premiorri и ROSAVA были единственными экспонатами шинных производителей постсоветского пространства. Демонстрация шин в той выставке стала успешным дебютом, что проложило путь на американский рынок. Впоследствии осуществлены первые поставки шин в США.

Вскоре американские партнеры из США посетили Белоцерковский шинный завод, ознакомились с технологическим производством шин и широким ассортиментом продукции. Визит, который произвел на них приятное впечатление, стал началом сотрудничества в сегменте агрошин по комплектации сельхозтехники - опрыскивателей растений на полях.

Впоследствии белоцерковские шины демонстрировались на выставке LATIN AMERICAN & CARIBBEAN TYRE EXPO в Панаме (2016 - 2018 гг.). Заинтересованность украинскими шинами стала новым шагом для расширения географии экспортных рынков в Америке.

В конце 2018 впервые в США в штаты Техас и Флорида было отправлено 10 контейнеров легковых шин PREMIORRI Solazo и ROSAVA ITEGRO.

В этом году в марте в Америку "плывет" очередная партия шин PREMIORRI Solazo - следующие 5 контейнеров! Проводятся переговоры по увеличению объемов поставок до 25 контейнеров уже к концу 2019!