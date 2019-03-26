Украинские моряки-курсанты учатся на кораблях НАТО
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.
В период с 26 марта по 13 апреля курсанты Института "Одесской морской академии" будут стажироваться на тральщике (военный корабль спецназначения) ВМС Французской Республики "Каприкорн", который сейчас находится в порту Одессы.
После выхода тральщика из порта состоятся двусторонние учения с кораблями и катерами ВМС ВСУ. Стажировка курсантов продлится до прибытия французского корабля в город Тулон (Французская Республика).
Стажировка проходит в рамках программы НАТО по совершенствованию системы военного образования, а также на основе соответствующих планов двустороннего сотрудничества.
Справка. Тральщик "Каприкорн" вооруженный двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин. Артиллерийское вооружение состоит из двух 20-мм пушек и трех пулеметов.
На борту также установлены мощная радиолокационная станция и гидроакустическая система для обнаружения подозрительных предметов.
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