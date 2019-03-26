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Украинские моряки-курсанты учатся на кораблях НАТО


фото: Прес-служба Міністерства оборони
Курсанты Института ВМС "Одесская морская академия" проходят стажировку на кораблях ВМС государств НАТО

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

В период с 26 марта по 13 апреля курсанты Института "Одесской морской академии" будут стажироваться на тральщике (военный корабль спецназначения) ВМС Французской Республики "Каприкорн", который сейчас находится в порту Одессы.

После выхода тральщика из порта состоятся двусторонние учения с кораблями и катерами ВМС ВСУ. Стажировка курсантов продлится до прибытия французского корабля в город Тулон (Французская Республика).

Стажировка проходит в рамках программы НАТО по совершенствованию системы военного образования, а также на основе соответствующих планов двустороннего сотрудничества.

Справка. Тральщик "Каприкорн" вооруженный двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин. Артиллерийское вооружение состоит из двух 20-мм пушек и трех пулеметов.

На борту также установлены мощная радиолокационная станция и гидроакустическая система для обнаружения подозрительных предметов.

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