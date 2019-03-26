Украина потребует от РФ режима тишины для ремонта моста в Станице Луганской и разблокировки КПВВ "Золотое", - Геращенко
Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook .
"Украинская делегация в Минске завтра, в свою очередь, обратится к РФ с требованием обеспечить режим тишины для завершения ремонта газопровода в Красногоровке. Об этом меня просили и местные жители, и власти. Газопровод был перебит пять лет назад российскими оккупантами. Из-за постоянных обстрелов не удавалось завершить реконструкцию, а во время ремонтных работ в январе этого года были ранены рабочие", - написала Геращенко.
По ее словам, будет озвучено требование к РФ немедленно предоставить гарантии режима тишины для реконструкции моста в Станице Луганской и разблокирования работы КПВВ "Золотое", который украинская сторона открыла 24 марта.
- Напомним, 24 марта в Луганской области был открыт контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое" . Командующий ООС Сергей Наев сообщил, что оккупационная власть "ЛНР" не дала гарантий безопасности гражданам Украины, которые хотят воспользоваться КПВВ "Золотое".
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25 марта представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что Украина готова в одностороннем порядке отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской при условии "режима тишины".
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