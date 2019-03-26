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Украина потребует от РФ режима тишины для ремонта моста в Станице Луганской и разблокировки КПВВ "Золотое", - Геращенко


фото: REUTERS
Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 27 марта поднимет вопрос установления режима тишины для осуществления ряда ремонтных работ

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook .

"Украинская делегация в Минске завтра, в свою очередь, обратится к РФ с требованием обеспечить режим тишины для завершения ремонта газопровода в Красногоровке. Об этом меня просили и местные жители, и власти. Газопровод был перебит пять лет назад российскими оккупантами. Из-за постоянных обстрелов не удавалось завершить реконструкцию, а во время ремонтных работ в январе этого года были ранены рабочие", - написала Геращенко.

По ее словам, будет озвучено требование к РФ немедленно предоставить гарантии режима тишины для реконструкции моста в Станице Луганской и разблокирования работы КПВВ "Золотое", который украинская сторона открыла 24 марта.

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