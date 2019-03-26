Ученые создали топливо из морской воды

26 марта, 2019, 19:46

Команда химиков разработала способ конвертации морской воды в водород

Об этом пишет Newsweek, передает УНИАН .

Считая это "Священным Граалем" энергетики, экономичное и эффективное превращение воды в водород и кислород через электролиз было целью для ученых на протяжении десятилетий. В одном килограмме водорода примерно в два с половиной раза больше энергии, чем в природном газе. А самое важное то, что продукт его сгорания - это вода. В будущем водород может питать все: от автомобилей до жилых комплексов. Но его добыча из воды в глобальных масштабах может резко сократить запасы питьевой воды

Помня обо всех этих реалиях, команда химиков Стэнфордского университета разработала способ конвертации морской воды, на которую приходится 97% запасов жидкости на Земле, в водород. Традиционное устройство для электролиза состоит из двух металлических электродов: анода и катода, - помещенных в электролитный раствор и разделенных мембраной. Когда ток проходит через раствор, пузырьки кислорода поднимаются над анодом, а водорода - над катодом. Чтобы минимизировать количество энергии, необходимой для высвобождения водорода из воды, оба электрода обычно покрывают катализатором.

Устройство, разработанное командой из Стэнфордского университета, во многом похоже на коммерческое устройство электролиза. Но оно все же содержит два критически важных отличия, которые позволяют ему работать с соленой морской водой вместо чистой. Соль, как известно, состоит из атомов хлора с отрицательным зарядом и атомов натрия с положительным зарядом. Собственно, именно хлор в соленой морской воде создавал серьезный вызов для ученых, которые надеялись извлекать из нее водород. Поскольку он быстро вызывает коррозию металлического анода.

Соль, конечно, можно убрать из состава морской воды. Но для этого нужно потратить дополнительную энергию для интенсивного процесса дистилляции. Чтобы избежать этого, команда из Стэнфордского университета разработала электроды, способные выдержать жесткие условия. Они предложили, чтобы анод состоял из токоприемника из пористого никельного пенопласта, покрытого активным и дешевым катализатором из никеля и железа. Катализатор сам подвергается коррозии. Но металлический проводник под ним более активен и легче изнашивается под действием хлора.

Чтобы решить эту проблему, нашли способ подавить миграцию ионов хлора по слою катализатора и не позволить им достичь металлического проводника. Хитрость была в том, чтобы добавить отрицательно заряженные сульфатные и карбонатные молекулы в слой катализатора, а также в место соединения катализатора с металлом. Поскольку молекулы с одинаковым зарядом отталкивают друг друга, ионы сульфата и карбона блокировали вредоносный хлор и позволяли электроду действовать без коррозии.

Стабилизированный анод оказался способным проводить электролиз с соленой морской водой в течение тысячи часов и с такой с эффективностью, как и промышленные устройства для таких процессов. Исследователи тогда искусственно увеличили соленость воды в три раза по сравнению с морской. Но измененное устройство электролиза все равно было стабильным на протяжении еще тысячи часов. Чтобы добыча водорода из морской воды была экологически чистой, ученые предложили использовать в процессе электролиза электроэнергию из возобновляемых источников, таких как солнечные электростанции.