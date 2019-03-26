Ученые создали первый в мире гендерно нейтральный голос

26 марта, 2019, 21:55

Ученые из Дании создали первый в мире гендерно нейтральный голос и назвали его Q

Об этом сообщает Dezeen, передает Громадське.

Новый голос создали в рамках инициативы по предотвращению гендерной сегрегации в технологиях. Это совместный проект агентства Virtue с фестивалем Copenhagen Pride.

Q стал альтернативой диджитал-помощникам, которые в основном имеют женские голоса и имена, такие как Alexa и Siri.

"Поскольку платформы с поддержкой голоса становятся все более распространенными в нашей жизни, технологические компании продолжают использовать свою технологию голосовой связи в соответствии с сценариев, в которых, по их мнению, потребители будут чувствовать себя более комфортно, принимая и используя ее", - отметили в Virtue.

Чтобы достичь эффекта нейтральной гендерности, ученые записали 5 различных голосов (мужских и женских) и обработали их в специальной программе. Полученный результат протестировали на 4600 людях, которых просили оценить гендер голоса по шкале от 1 (Мужской) до 5 (женский). После этого ученые обнаружили самый сложный для гендерной идентификации голос, скорректировали его специальными цифровыми алгоритмами и взяли полученный диапазон за интонационную основу.

"Технологии должны основываться на новых культурных истинах, а не на устаревших. Используя данные и информацию по нашей глобальной сети, мы нашли уникальную возможность для продвижения технологии, которая становится все более распространенной в нашей повседневной жизни. Q - это голос не одного человека, а голос многих - тех, кто борются за инклюзивное будущее для каждого", - отметили в Virtue.

Сейчас Virtue и Copenhagen Pride работают над возможностью внедрения голоса в различных сферах. Разработчики надеются, что в будущем гендерно нейтральный голос будет использовать в общественной сфере (например, озвучивать станции метро).