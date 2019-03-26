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Ученые представили безопасную противозачаточную таблетку для мужчин

Ученые из Вашингтонского университета на ежегодной конференции ENDO сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин

Об этом сообщает издание The Guardian.

Последние годы ученые ищут альтернативу вазэктомии и презервативам как средствам контрацепции для мужчин. Предлагались различные гели, инъекции и таблетки, но они оставались неэффективными. Биологи из Вашингтонского университета и Биомедицинского научно-исследовательского института Лос-Анджелеса разработали новое средство, которое на выборке из 40 мужчин доказало свою эффективность.

Рабочее название препарата - 11-beta-MNTDC, что расшифровывается как 11-бета-метил-19-нортестостерон-17-бета-додецилкарбонат. Во время клинических испытаний его получали 30 человек, 10 мужчин давали плацебо. Испытания продолжались 28 дней. Добровольцы принимали по одной капсуле 11-beta-MNTDC один раз в день вместе с пищей. Доза варьировалась от 200 до 400 мг.

Препарат содержит форму прогестерона - стероидного гормона, который блокирует выработку гормонов лютеинизирующего (LH) и фолликулостимулирующего (FSH) - оба необходимы для выработки спермы. Чтобы нивелировать снижение мужских гормонов, средство также содержит андрогены (стероидные мужские половые гормоны). По словам профессора Стефани Пейдж (Stephanie Page), которая участвовала в разработке, андрогены поддерживают "мужество" в организме, то есть сохраняют волосяной покров, низкий голос, либидо и мышечную массу.

У тех, кто принимал 11-beta-MNTDC, значительно снизился уровень LH и FSH по сравнению с контрольной группой, то есть уровень выработки спермы. Однако авторы говорят, что не в этом основная цель исследования. Они хотели проверить, какие побочные эффекты могут проявиться. Пять участников сообщили об изменении либидо, два - о слабой эректильной дисфункции, некоторые жаловались на усталость и головную боль.

Исследователи говорят, что это только начало испытаний. В дальнейшем они планируют непосредственно измерить снижение в выработке спермы, но на само прекращение может понадобиться как минимум три месяца приема препарата. Впереди ждут более масштабные испытания, которые, в зависимости от их результатов, могут растянуться на 10 лет, прежде чем препарат появится в продаже.

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