Ученые представили безопасную противозачаточную таблетку для мужчин

26 марта, 2019, 11:04

Ученые из Вашингтонского университета на ежегодной конференции ENDO сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин

Об этом сообщает издание The Guardian.

Последние годы ученые ищут альтернативу вазэктомии и презервативам как средствам контрацепции для мужчин. Предлагались различные гели, инъекции и таблетки, но они оставались неэффективными. Биологи из Вашингтонского университета и Биомедицинского научно-исследовательского института Лос-Анджелеса разработали новое средство, которое на выборке из 40 мужчин доказало свою эффективность.

Рабочее название препарата - 11-beta-MNTDC, что расшифровывается как 11-бета-метил-19-нортестостерон-17-бета-додецилкарбонат. Во время клинических испытаний его получали 30 человек, 10 мужчин давали плацебо. Испытания продолжались 28 дней. Добровольцы принимали по одной капсуле 11-beta-MNTDC один раз в день вместе с пищей. Доза варьировалась от 200 до 400 мг.

Препарат содержит форму прогестерона - стероидного гормона, который блокирует выработку гормонов лютеинизирующего (LH) и фолликулостимулирующего (FSH) - оба необходимы для выработки спермы. Чтобы нивелировать снижение мужских гормонов, средство также содержит андрогены (стероидные мужские половые гормоны). По словам профессора Стефани Пейдж (Stephanie Page), которая участвовала в разработке, андрогены поддерживают "мужество" в организме, то есть сохраняют волосяной покров, низкий голос, либидо и мышечную массу.

У тех, кто принимал 11-beta-MNTDC, значительно снизился уровень LH и FSH по сравнению с контрольной группой, то есть уровень выработки спермы. Однако авторы говорят, что не в этом основная цель исследования. Они хотели проверить, какие побочные эффекты могут проявиться. Пять участников сообщили об изменении либидо, два - о слабой эректильной дисфункции, некоторые жаловались на усталость и головную боль.

Исследователи говорят, что это только начало испытаний. В дальнейшем они планируют непосредственно измерить снижение в выработке спермы, но на само прекращение может понадобиться как минимум три месяца приема препарата. Впереди ждут более масштабные испытания, которые, в зависимости от их результатов, могут растянуться на 10 лет, прежде чем препарат появится в продаже.